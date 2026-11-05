انتقل إلى رحمة الله تعالى المشرف الهندسي بهيئة الإذاعة والتلفزيون في القطاع الجنوبي عبدالله سعد القثانين الشهراني، بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء والعمل في المجال الإعلامي والفني.

وعُرف الفقيد بين زملائه بحُسن التعامل ورفعة الأخلاق، والحرص على أداء مسؤولياته المهنية بكل إخلاص وتفانٍ، إلى جانب حضوره الإنساني وعلاقاته الطيبة مع زملائه، تاركاً سيرة عطرة وأثراً طيباً في نفوس كل من عرفه وعمل معه.



واستذكر زملاء الفقيد ومحـبوه مسيرته المهنية وما قدّمه من جهود وإسهامات خلال سنوات عمله، مشيدين بما عُرف عنه من تعاون وإخلاص وتفانٍ في أداء مهامه.

ومن المقرر أن تُقام الصلاة على الفقيد بعد صلاة الجمعة غداً، في جامع الصديق بمخطط الإسكان الجديد بمحافظة خميس مشيط، فيما يُقام العزاء بجوار منزله في حي عتود.