قلّد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، عدداً من ضباط شرطة المنطقة رتبهم الجديدة، وذلك بحضور مدير شرطة منطقة جازان اللواء الدكتور عويد العنزي.

وهنّأ أمير جازان الضباط المترقين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، مؤكداً أن هذه الترقيات تمثل حافزاً لمواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهود والتفاني في أداء الواجب، والارتقاء بمستوى الأداء الأمني، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وخدمة الوطن.

من جهتهم، أعرب الضباط المترقون عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة ونائبه، مثمّنين دعمهما وتوجيهاتهما، ومؤكدين اعتزازهم بهذه الثقة، وحرصهم على مواصلة أداء واجبهم بكل إخلاص.