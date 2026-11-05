كشفت شركة«الراجحي المالية» تسجيل أعمال قطاع الإنشاءات السعودي نموا للشهر السادس على التوالي خلال شهر أكتوبر، رغم أن وتيرة التوسع الأخيرة كانت الأبطأ منذ شهر مايو.

وسجل مؤشر الراجحي المالية لقطاع الإنشاءات السعودي الرئيسي المعدل موسميًا 52.3 نقطة، منخفضا من 54.4 نقطة في شهر سبتمبر، لكنه ظل أعلى بفارق واضح من مستوى الـ 50.0 نقطة المحايد.

ارتفاع حاد

وجاء نمو الأعمال مدفوعا بارتفاع حاد ومتسارع في أعمال البنية التحتية خلال شهر أكتوبر، كما ارتفعت أعمال الإنشاءات السكنية، لكن النشاط في قطاع المباني غير السكنية تراجع للمرة الأولى منذ بدء الاستبيان في شهر يناير.

وبحسب التقرير كان قطاع البنية التحتية الأفضل أداء بفارق كبير خلال شهر أكتوبر. وسجل نحو 40% من الشركات المشاركة في الاستبيان توسعا في نشاط البنية التحتية، في حين أشار 5% فقط إلى تراجعه. ونتيجة لذلك، سجل مؤشر نشاط البنية التحتية المعدل مؤسميا 64.3 نقطة، مرتفعًا من 55.8 نقطة في شهر سبتمبر، وهي أعلى قراءة له منذ بدء الاستبيان في بداية عام 2026

مشاريع كبرى

وأشارت الشركات المشاركة في الاستبيان على نطاق واسع إلى حجم الأعمال الكبير المرتبط بمشاريع الهندسة المدنية الكبرى، ولا سيما مشاريع النقل البري والمرافق وغير ذلك من أعمال البنية التحتية الحيوية.

وفي الوقت نفسه، ارتفع نشاط الإنشاءات السكنية (حيث بلغ المؤشر 50.4 نقطة بأبطأ وتيرة منذ بدء فترة النمو الحالية في شهر مايو. وسجل قطاع المبانى غير السكنية انخفاضًا طفيفا في نشاط الإنشاءات حيث بلغ المؤشر 48.8 نقطة).