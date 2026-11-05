أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي استهداف المدينة المنورة بصاروخ باليستي. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان لها اليوم- رفضها القاطع لاستمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستفزازاً لمشاعر المسلمين في شتى أنحاء العالم.

وجددت تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وشددت على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.