احترازاً من التقلبات الجوية المتوقعة، أعلنت جامعة الطائف تحويل الدراسة الحضورية إلى نظام التعليم عن بُعد اليوم الخميس ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً عبر منصة (البلاك بورد)، وذلك في مقرها الرئيس بالحوية وجميع مقارها بمحافظة الطائف.

وأوضحت الجامعة أن القرار جاء استناداً إلى التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الطلبة ومنسوبي الجامعة، مؤكدة استمرار العملية التعليمية إلكترونياً خلال الفترة المحددة.

كما بيّنت أن دوام الموظفين سيتواصل عن بُعد بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، فيما تستمر الدراسة والعمل الحضوريان في فروع الجامعة بمحافظات تربة والخرمة ورنية.