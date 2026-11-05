واصل مؤشر السوق السعودية الرئيسية مكاسبه خلال تعاملات، اليوم الخميس، متجاوزاً مستوى 10,100 نقطة للمرة الأولى منذ 20 أكتوبر الماضي، وسط تحسن شهية المستثمرين واستمرار الزخم الإيجابي الذي دفع السوق للعودة فوق حاجز 10 آلاف نقطة، وسط آمال بتهدئة وتحسن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.



تحسن المعنويات



وحتى الساعة 10:15 بتوقيت الرياض، ارتفع المؤشر بنسبة 1.06% ليصل إلى 10,144.85 نقطة، مضيفاً نحو 106 نقاط إلى رصيده، في امتداد للمكاسب التي سجلها خلال جلسة أمس بدعم من تحسن المعنويات في الأسواق الخليجية وتراجع المخاوف المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة.



وجاء ارتفاع السوق مصحوباً بأداء قوي لعدد من الأسهم، إذ تصدر سهم سي جي إس قائمة الرابحين بصعود بلغ 9.93% إلى 6.75 ريال، تلاه سهم التعاونية مرتفعاً 7.74% إلى 86.95 ريال، ثم الآمار الغذائية بنسبة 7.64%، وسيرا بنحو 6.32%، ونسيج بنسبة 5.05%.