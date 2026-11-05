أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسمياً اليوم (الخميس) عن تمديد عقد هدافه الإنجليزي هاري كين حتى الثلاثين من يونيو عام 2029. وجاء هذا الإعلان التاريخي ليتوج أسبوعاً استثنائياً للمهاجم البالغ من العمر 33 عاماً، وذلك بعد أيام قليلة من فوزه بجائزة الكرة الذهبية «بالون دور» لعام 2026، كأول لاعب إنجليزي يحقق هذا الإنجاز منذ ربع قرن.



ويعكس هذا التجديد رغبة النادي البافاري في الحفاظ على ركيزته الهجومية الأولى؛ حيث تشير التقارير الرياضية إلى أن العقد الجديد بات الأضخم مالياً في تاريخ الدوري الألماني، مما يجعل كين اللاعب الأعلى أجراً في القارة الأوروبية من حيث الراتب الأساسي.



ومنذ انضمامه إلى أليانز أرينا في صيف 2023، حقق القائد الإنجليزي أرقاماً إعجازية بتسجيله 156 هدفاً خلال 161 مباراة رسمية، وقاد خلالها الفريق للفوز بلقب البوندسليغا مرتين متتاليتين وكأس ألمانيا.



وفي أول تصريح له عقب التوقيع، عبر كين عن فخره الشديد قائلاً: «ميونخ أصبحت بيتاً ثانياً لي ولعائلتي. أشعر باستقرار كامل هنا، ولدي شغف كبير لمواصلة كتابة التاريخ وحصد المزيد من الألقاب القارية والمحلية تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني».



من جانبه، أكد مجلس إدارة بايرن ميونخ أن استمرار كين يمثل حجر الأساس لمشروع النادي الرياضي في السنوات القادمة، مشيرين إلى أن تأثيره يتجاوز تسجيل الأهداف إلى قيادة وتطوير المواهب الشابة داخل غرف الملابس، مما يضمن استمرار هيمنة العملاق البافاري على الساحة الأوروبية.