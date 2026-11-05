سجّل رقم الطوارئ الموحد (911) أكثر من ثلاثة ملايين اتصال خلال شهر أكتوبر 2026، ضمن الخدمات التي تقدمها مراكز العمليات الأمنية الموحدة في استقبال المكالمات وتحويلها إلى الجهات الأمنية والخدمية المختصة.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية أن إجمالي الاتصالات الواردة عبر الرقم الموحد في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية بلغ 3,007,723 اتصالاً خلال أكتوبر، وذلك عبر أنظمة تقنية متطورة يشغّلها كوادر متخصصة بعدة لغات وعلى مدار الساعة.

وبيّنت الإحصاءات أن منطقة الرياض تصدرت عدد المكالمات المستقبلة بـ1,222,099 اتصالاً، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ960,156 اتصالاً، ثم المنطقة الشرقية بـ575,567 اتصالاً، فيما استقبلت منطقة المدينة المنورة 249,901 اتصال.

وأكد المركز أن مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) تواصل مهامها في استقبال البلاغات والمكالمات وتحويلها للجهات المعنية وفق الاختصاص، بما يسهم في سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات الأمنية والخدمية المقدمة للمستفيدين.