وقف محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ميدانياً، على مستوى الخدمات المقدمة في مركز ذهبان، وذلك خلال زيارة تفقدية هدفت إلى متابعة سير العمل والاطلاع على احتياجات المواطنين والأهالي بالمركز.

وتأتي الزيارة في إطار حرص سموه على متابعة أوضاع المراكز التابعة لمحافظة جدة، والوقوف عن قرب على احتياجات السكان، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الحياة للمواطنين.

ورافق محافظ جدة خلال الجولة عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأمنية؛ يتقدمهم أمين محافظة جدة، ومديرو قطاعات التعليم والصحة والأمن والدفاع المدني والمرور وحرس الحدود، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين.

واطّلع الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي على جهود الجهات الحكومية في تقديم الخدمات وتطويرها، كما التقى عدداً من المشايخ والأعيان والأهالي، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم المتعلقة بالخدمات المقدمة في المركز.

وأكد محافظ جدة أهمية متابعة احتياجات المواطنين والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها وتحقيق تطلعات الأهالي.