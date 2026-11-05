تباين أداء أسعار النفط اليوم الخميس بعد تسجيلها تراجعات خلال الثلاث جلسات السابقة على التوالي وسط توقعات بأن الخسائر التي تكبدها الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في انتخابات الكونغرس هذا الأسبوع ربما تقلل من احتمالات تصعيد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.



أدنى مستوى



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.26% إلى 94.87دولار للبرميل بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو 0.33% إلى 87.83 دولار.



وهوى المؤشران بأكثر من 8% في الجلسة السابقة وسجلا عند التسوية أدنى مستوياتهما منذ 31 أغسطس



الماضي.



تكلفة أعلى



ووفقا لمحللين، فقد تعافت شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز لتصل إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الحرب، إلا أن هذا يتم بتكلفة أعلى.



وقال بنك جي.بي مورغان في مذكرة أمس:«إن استئناف الإمدادات من الخليج أعاد سوق النفط عالمياً لتشهد فائضاً، بعد أشهر من الاضطرابات التي خلفتها الحرب».



وبحسب تقديرات «جي.بي مورغان» فقد شهدت السوق فائضا قدره 1.1 مليون برميل يوميا في سبتمبر الماضي، واتسع الفائض إلى 1.4 مليون برميل يوميا في أكتوبر الماضي ليقترب من متوسط العام الماضي البالغ 1.3 مليون برميل يومياً.