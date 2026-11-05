صرَّح المُتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) اللواء الركن تركي المالكي، بأن الدفاع الجوي اعترض ودمّر صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة المدينة المنورة.
التحالف: إحباط هجوم بصاروخ باليستي باتجاه المدينة المنورة
5 نوفمبر 2026 - 13:45 | آخر تحديث 5 نوفمبر 2026 - 13:45
تحالف
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«عكاظ» (المدينة المنورة) Okaz-Online@
صرَّح المُتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) اللواء الركن تركي المالكي، بأن الدفاع الجوي اعترض ودمّر صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة المدينة المنورة.