خطفت الممثلة الأمريكية إيل فانينغ الأنظار خلال العرض الأول لفيلم The Hunger Games في لندن، بإطلالة استثنائية حملت طابعاً مسرحياً مستوحى من عالم الباليه.

واختارت فانينغ فستاناً وردياً بتفاصيل ثلاثية الأبعاد من توقيع المصمم روبرت وون، تميز بتصميمه الفني وحجمه اللافت، فيما أضافت القبعة المسرحية لمسة درامية عززت الطابع الخيالي للإطلالة.

وجاء الاختيار بعيداً عن الأزياء التقليدية للسجادة الحمراء، ليجمع بين الأزياء الراقية وفنون الأداء المسرحي، مقدماً تصوراً مختلفاً للأنوثة والرومانسية من خلال الألوان الناعمة والتفاصيل النحتية.

وتؤكد هذه الإطلالة حضور التصاميم التجريبية في مناسبات السينما، حيث تتحول إطلالات النجمات إلى مساحة للتعبير الفني وإبراز هوية المصممين.