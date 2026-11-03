في تحول لافت في عالم تنسيق الأزياء، لم تعد ربطة العنق حكراً على الإطلالات الرسمية أو مرتبطةً بمظهر العمل التقليدي، بل وجدت طريقها إلى منطقة الخصر، لتتحول إلى حزام يمنح الإطلالة لمسة غير متوقعة تجمع بين الجرأة والعصرية.

وتأتي هذه الفكرة ضمن موجة إعادة توظيف الإكسسوارات الكلاسيكية بطرق مبتكرة، إذ أصبحت ربطة العنق قطعةً مرنةً تتجاوز وظيفتها الأصلية، سواء ارتُديت حول الخصر فوق البنطال أو التنورة، أو رُبطت فوق قميص واسع أو فستان بسيط لتحديد القوام وإضافة تفصيلاً لافتاً.

ولم يكن هذا التحول معزولاً عن عودة ربطة العنق إلى واجهة الموضة خلال عام 2026، فقد ظهرت في عروض أزياء ودور عالمية مثل Saint Laurent وDior وLouis Vuitton، كما امتد حضورها إلى إطلالات الشارع، حيث جرى التعامل معها بوصفها إكسسواراً قابلاً لإعادة الابتكار بعيداً عن قواعد الأزياء التقليدية.

وتكمن جاذبية هذه الصيحة في بساطتها وسهولة تطبيقها؛ إذ يمكن اختيار ربطة عنق حريرية منقوشة ولفها حول الخصر فوق الجينز، أو اعتماد ربطة بلون موحد مع تنورة واسعة، فيما تمنح ربطات العنق المخططة الإطلالة طابعاً مستوحىً من الأزياء الكلاسيكية الرجالية.

كما تتيح هذه الطريقة إعادة استخدام قطع موجودة بالفعل في خزانة الملابس، وتحويل إكسسواراً تقليدياً إلى تفصيلاً عصرياً يعكس شخصية صاحبته وجرأتها في التنسيق.