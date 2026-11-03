أعلنت القوات الحكومية اليمنية في محور طور الباحة، (الثلاثاء)، استعادة مواقع عسكرية في منطقة الخزان الأحمر بجبهة النسيرة، عزلة الصوالحة، بمديرية المقاطرة شمال محافظة لحج، جنوب البلاد، عقب مواجهات مع مليشيا الحوثي.



وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان، بأن المدفعية استهدفت تجمعات ومعدات عسكرية للحوثي في مواقع السخير، في وقت تخوض القوات مواجهات عنيفةً في منطقتي معيق وعنعن بجبهة المقاطرة.



وأكد أن القوات تصدت لهجمات حوثية مدعومة بعربات عسكرية ودبابة، دفعتها الجماعة باتجاه خط الكربة وهيجة العبد من جهتي التربة والوازعية، وتمكنت من إحباط محاولات التقدم وإجبار المهاجمين على التوقف في منطقة الشرج، عقب اشتباكاتٍ استمرت لساعاتٍ.



وأشار المركز إلى أن القوات تصدت لهجمات حوثية في محيط جبال الكرب والممشاح بجبهة الأعبوس في مديرية حيفان، وخاضت اشتباكات مع المهاجمين، أسفرت عن تكبيدهم خسائرَ في الأرواح والعتاد.



وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الصاروخي الذي شنته المليشيا على مركز السقيا الصحي في مديرية المضاربة ورأس العارة، غرب محافظة لحج إلى 20 قتيلاً وجريحاً، بينهم عاملون في القطاع الصحي، بحسب وزارة الصحة اليمنية، ودانت الحكومة الهجوم وطالبت الوزارة بمحاسبة المسؤولين عنه.



وقالت الوزارة في بيان إن الهجوم أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم الطبي، وإصابة 15 آخرين، بينهم سبعة من العاملين في المركز، مؤكدةً أن الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الإنسانية والدولية، التي تكفل حماية المنشآت الصحية والطواقم الطبية والمرضى.



وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، أصدر مساء أمس (الاثنين)، قراراً رئاسياً بإجراء تعيينات في قيادة محور طور الباحة، حيث نص القرار الرئاسي رقم (247) لسنة 2026، على تعيين العقيد مجدي مناضل ثابت أحمد قائداً لمحور طور الباحة وقائداً للواء الأول قوات درع الوطن، وترقيته إلى رتبة لواء.



وبموجب القرار، عُيّن العقيد بسام عبده سعيد سالم الحرق رئيساً لأركان محور طور الباحة وقائداً للواء الرابع مشاة جبلي، فيما عُيّن العميد الركن ناجي مقبل الشطاف رئيساً لعمليات المحور.