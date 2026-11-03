في مشهد فلكي لافت، شهدت سماء مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، فجر اليوم، ظاهرة اقتران القمر بكوكب المشتري، ظهر خلاله الجرمان السماويان متقاربين ظاهريًا، وسط ظاهرة أمكنت مشاهدتها من مناطق واسعة حول العالم.



ظواهر فلكية



وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء، عدنان خليفة، أن اقتران القمر بالمشتري يُعد من أبرز الظواهر الفلكية التي تستقطب اهتمام هواة الرصد والتصوير، مبيناً أن المشتري يُعد أكبر كواكب المجموعة الشمسية ويتميز بسطوعه الواضح في السماء، مما يجعله من الأجرام السماوية التي يسهل التعرف عليها بالعين المجردة.



وأشار إلى أن الاقتران يحدث عندما يظهر جرمان سماويان متقاربين في السماء من منظور الراصد على الأرض، دون أن يعني ذلك اقترابهما الفعلي في الفضاء، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة تتيح فرصة لمتابعة حركة القمر والكواكب والتعرف على خصائصها الفلكية.



مواقع مناسبة



وبين أن المناطق الصحراوية المفتوحة في منطقة الحدود الشمالية توفر مواقع مناسبة للرصد الفلكي، خاصة عند صفاء الأجواء والابتعاد عن مصادر التلوث الضوئي، مما يساعد على متابعة الظواهر السماوية وتوثيقها بالتصوير.



وأكد أن مثل هذه الظواهر تسهم في نشر الثقافة الفلكية وتعزيز الاهتمام بعلوم الفضاء، وتشجع الطلاب والشباب وهواة الفلك على ممارسة الرصد والتعرف على حركة الأجرام السماوية، بما يعزز الوعي العلمي بجمال الكون ودقة نظامه.