عقب قرار تأجيل مباراة فريق الاتحاد ضد نيوم المقرر موعدها (الجمعة) القادم، الساعة 8:30 مساء على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، سيسعى المدرب ينز فيسينغ للعمل على معالجة الأخطاء الفنية التي أدت إلى خسارة العميد أمام فريق العين الإماراتي بنتيجة 1/4، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، والتعثر قبل ذلك بالتعادل الإيجابي 1/1، ضد فريق أبها في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي، وعودة الفريق الاتحادي للمسار الصحيح في البطولة الآسيوية.



إذ تبقى للفريق الاتحادي أربع مباريات في مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا لأندية النخبة، (الأولى) أمام فريق باختاكور الأوزبكي (الإثنين) 23 نوفمبر الجاري الساعة 9:15 مساء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، و(الثانية) ضد الوصل الإماراتي (الإثنين) السابع من ديسمبر القادم الساعة 7:00 مساء، على استاد زعبيل (دبي)، و(الثالثة) أمام الغرافة القطري (الإثنين) الثامن من فبراير القادم، الساعة 9:15 مساء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، والرابعة ضد فريق السد القطري (الإثنين) 15 فبراير القادم، الساعة 9:15 مساء، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ويطمح المدرب فيسينغ لتحقيق الانتصارات في المباريات المتبقية وحصد النقاط للتأهل للدور القادم في البطولة الآسيوية.



أما محلياً، فيسعى المدرب فيسينغ لاستعادة نغمة الانتصارات في دوري روشن السعودي للمحترفين، والمنافسة على اللقب، خصوصاً أن العميد يحتل المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 11 مباراة خاضها، ولديه مباراتان مؤجلتان أمام فريقي الشباب ونيوم بجدة، وفي بطولة كأس الملك سيواجه فريق الجبلين في حائل ضمن دور الـ16.