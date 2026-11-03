ألقت السلطات في جزر المالديف القبض على وزير الخارجية السابق عبد الله شاهد؛ للاشتباه في تورطه بقضية اعتداء جنسي على قاصر، في واقعة أثارت اهتماماً واسعاً نظراً لمكانته السياسية والدبلوماسية البارزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن مصادر شرطية، أن قوة أمنية داهمت منزل شاهد في جزيرة هولهومالي قبل توقيفه ونقله إلى مركز للشرطة، ثم إيداعه أحد مراكز الاحتجاز المخصصة لاستكمال إجراءات التحقيق.

ولم تكشف الشرطة تفاصيل إضافية حول ملابسات القضية أو طبيعة الوقائع المنسوبة إليه، مؤكدة فقط أن التحقيقات لا تزال جارية.

وقبل دقائق من توقيفه، نشر شاهد بياناً عبر منصة (إكس) نفى فيه الاتهامات المتداولة بحقه، معتبراً أنها معلومات غير صحيحة، ودعا إلى عدم الانجراف خلف ما وصفه بالشائعات غير المستندة إلى حقائق.

ويُعد شاهد من أبرز الشخصيات السياسية في المالديف، إذ تولى حقيبة الخارجية خلال فترتين منفصلتين بين عامي 2007 و2008، ثم من 2018 إلى 2023، كما شغل منصب رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بين عامي 2021 و2022.

كما سبق له تولي رئاسة البرلمان وقيادة الحزب الديمقراطي المالديفي، ويخوض حالياً منافسة داخل الحزب للفوز بترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028.

ويأتي توقيفه في وقت كان يسعى فيه إلى تعزيز حضوره السياسي استعداداً للاستحقاق الرئاسي المقبل، فيما تترقب الأوساط السياسية والقانونية ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية بشأن الاتهامات الموجهة إليه.