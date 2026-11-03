استنفر بلاغ بوجود قنبلة الأجهزة الأمنية في بولندا، بعدما هبطت طائرة ركاب قادمة من لندن اضطرارياً في مطار مودلين، وسط إجراءات مشددة للتحقق من صحة التهديد.

وأعلنت إدارة المطار إغلاقه مؤقتاً عقب هبوط غير مجدول للطائرة؛ إثر تلقي بلاغ يشير إلى احتمال وجود قنبلة أو مواد متفجرة على متنها، ما دفع السلطات إلى تفعيل البروتوكولات الأمنية المعتمدة.

وذكرت وسائل إعلام بولندية أن الطائرة من طراز (بوينغ 737 ماكس) هبطت في مطار مودلين عند الساعة 10:01 صباحاً بالتوقيت المحلي، بعد تحويل مسارها خلال الرحلة.

وكانت الطائرة قد أقلعت من مطار هيثرو في لندن نحو الساعة 6:30 صباحاً، وكانت متجهة في الأصل إلى مطار وارسو شوبان، قبل اتخاذ قرار بتحويلها إلى مطار مودلين بسبب الإنذار الأمني.

وأوضح المتحدث باسم المطار أن عدد الموجودين على متن الطائرة بلغ 181 شخصاً بين ركاب وأفراد الطاقم، مؤكداً أن عملية الهبوط تمت بسلام ومن دون تسجيل إصابات.

وعقب وصول الطائرة، أغلقت السلطات المطار حتى إشعار آخر، فيما باشرت الأجهزة الأمنية عمليات التفتيش والفحص وفق الإجراءات المتبعة، بانتظار فرق المتفجرات المتخصصة لتفتيش الطائرة والأمتعة والتحقق من البلاغ.