تحوّلت محاولة هبوط مروحيتين في أحد أكثر المناطق الجبلية نشاطًا في نيبال إلى حادث مأساوي، بعدما اصطدمت شفراتهما في الجو، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر، وسط تحرك السلطات للتحقيق في أسباب التصادم وتحديد المسؤوليات.

ووقع الحادث صباح الثلاثاء في مهبط فيريتشي بمنطقة سولومبو شمال شرقي البلاد، على بُعد نحو 250 كيلومترًا من العاصمة كاتماندو، أثناء اقتراب المروحيتين من الهبوط، وفق ما نقلته صحيفة «إنديان توداي» عن هيئة الطيران المدني النيبالية.

وتعود المروحيتان إلى شركتي «فيشتيل إير» و«داينستي إير»، وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة اقترابهما من بعضهما قبل أن تتشابك شفراتهما، ما أدى إلى سقوطهما.

وقال مسؤول في شرطة منطقة سولومبو إن التصادم وقع في مهبط خومبو باسانغ لامو فيريتشي، موضحًا أن المصاب نُقل جوًا لتلقي العلاج، فيما جرى نقل جثمان المتوفى إلى منطقة لوكلا بواسطة مروحية.

من جانبه، أكد مسؤول في هيئة الطيران المدني وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة بدأت جمع المعلومات والتحقيق في ملابساته، في وقت لا تزال فيه تفاصيل عدة غير واضحة.

وتعتمد المناطق الجبلية في نيبال بصورة كبيرة على المروحيات، نظرًا لطبيعتها الوعرة وصعوبة الوصول إلى كثير من مواقعها، إذ تُستخدم لنقل السياح ومتسلقي الجبال والإمدادات، فضلًا عن تنفيذ عمليات الإنقاذ والإجلاء.