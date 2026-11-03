تحولت زيارة رجل كرواتي إلى مقر شركة (بوغاتي ريماك) بحثاً عن فرصة عمل إلى حادثة استثنائية، بعدما استغل وجود مفتاح سيارة (بوغاتي شيرون) داخلها، واستولى عليها قبل أن يقودها عبر عدة دول، ما أشعل مطاردة انتهت بإيقافه واستعادة السيارة الفاخرة.

وبحسب ما كشفه الرئيس التنفيذي للشركة، وصل الرجل، وهو في الثلاثينيات من عمره، إلى مقر الشركة قرب العاصمة الكرواتية زغرب بهدف البحث عن وظيفة، لكنه فوجئ بسيارة (بوغاتي شيرون) متوقفة ومفتاحها بداخلها، فقرر قيادتها والانطلاق بها بدل التقدم بطلب توظيف.

ولم ينتبه العاملون إلى اختفاء السيارة فوراً، إذ اعتاد رئيس الشركة ترك مفاتيح سياراته داخلها، بما في ذلك سيارات (بوغاتي شيرون) و(ريماك نيفيرا). إلا أن أحد الشهود أبلغ الموظفين بمشاهدته شخصاً مجهولاً يغادر بالمركبة، لتبدأ بعدها عمليات التحقق التي أكدت تعرض السيارة للسرقة.

وسارع رئيس الشركة إلى إبلاغ الشرطة، كما استعان ببيانات التتبع المدمجة في السيارة لمعرفة موقعها، بعدما أظهرت المعلومات أنها تتجه نحو سلوفينيا. ولم يكتفِ بذلك، بل استقل سيارة (بورشه 911) الخاصة به وانطلق خلفها، رغم الفارق الزمني الذي منح السارق أفضلية تقارب الساعة.

ومع انتقال السيارة إلى الأراضي النمساوية، واصل فريق الشركة إرسال تحديثات فورية لموقعها إلى السلطات، قبل أن تنجح الشرطة في توقيف السائق واستعادة المركبة التي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين يورو بعد احتساب الضرائب والرسوم.

وخلال وجوده في مركز للشرطة بالنمسا، التقى الرئيس التنفيذي بالرجل الموقوف، الذي أوضح أنه كان ينوي التوجه إلى ألمانيا بعدما قرر بشكل مفاجئ قيادة السيارة. ورغم تعرض المركبة لبعض الأضرار، أكد رئيس الشركة أنه لا يرغب في تقديم شكوى شخصية بحقه، معتبراً أن الأضرار قابلة للإصلاح وأن الأهم هو عدم إصابة أي شخص بأذى.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن لقائه بالرجل ترك لديه انطباعاً بأنه يواجه ظروفاً شخصية صعبة، ما دفعه إلى إبداء قدر من التعاطف معه، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني إغلاق القضية، إذ ستواصل السلطات المختصة في كرواتيا والنمسا إجراءاتها القانونية نظراً إلى القيمة الكبيرة للسيارة.

واعترف رئيس الشركة بأن اعتياده ترك مفاتيح السيارات داخلها أسهم في وقوع الحادثة، مؤكداً أن الشعور بالأمان الذي عاشه لسنوات في كرواتيا دفعه إلى هذه العادة، لكنه تعلم منها درساً لن ينساه، وتعهد بعدم تكرارها مستقبلاً.