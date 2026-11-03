لم تعد النقوش الزهرية حكراً على أزياء الربيع والصيف، إذ تعود هذا الموسم بروح مختلفة تحمل ملامح الخريف وألوانه العميقة، لتفرض الورود الداكنة حضورها على مجموعات خريف وشتاء 2026، في صيحة تجمع بين الرومانسية والغموض والأناقة الكلاسيكية.

وعلى منصات العروض، ظهرت النقوش الزهرية بألوان غنية مثل الأحمر الداكن والأخضر الزيتي والبنفسجي، فوق خلفيات سوداء وبنية، في ابتعاد واضح عن الأزهار المشرقة والألوان الزاهية المعتادة. وقدمت دور أزياء مثل Dries Van Noten وKhaite تصاميم اعتمدت على الزخارف النباتية، سواء في المعاطف المنقوشة أو التنانير والفساتين والسترات.

ولا تقتصر جاذبية هذه الصيحة على الجانب الجمالي، بل تكمن في قدرتها على منح القطع الزهرية طابعاً أكثر نضجاً وملاءمة للأجواء الباردة، خصوصاً عند توظيفها مع خامات شتوية مثل المخمل والجاكار والأقمشة الثقيلة.

أما في التنسيق، فيمكن اعتماد فستان مزين بالورود الداكنة مع حذاء أسود وحقيبة جلدية بسيطة، أو اختيار تنورة زهرية مع كنزة بلون موحد، لإبراز النقشة دون مبالغة. ولإطلالة أكثر جرأة، يمكن المزج بين النقوش الزهرية والخطوط الهندسية بشرط الحفاظ على تناغم الألوان.

وبين الرومانسية الهادئة والجرأة البصرية، تثبت الورود الداكنة أن الأزهار قادرة على تجاوز موسمها المعتاد، لتصبح واحدة من أبرز مفردات الأناقة في خريف وشتاء 2026.