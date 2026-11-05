بإطلالة تجمع بين البساطة والجرأة، لفتت النجمة الأسترالية مارغوت روبي الأنظار خلال ظهورها في سيدني، بعدما كشفت عن تحول جديد في تسريحة شعرها، بقصة «بوب» قصيرة وحادة باللون الأشقر البلاتيني، نسقتها مع بندانه زرقاء بنقوش بيضاء.

واختارت روبي إطلالة يومية باللون الأسود، نسقتها مع وشاح رأس أزرق بنقشة مستوحاة من الزخارف الكلاسيكية، ونظارة شمسية سوداء، لتمنح مظهرها لمسة عصرية مستوحاة من أزياء السبعينيات.

وتتميز قصة الشعر الجديدة بطول يصل إلى حدود الفك، وأطراف مستقيمة ودقيقة مع انحناءة خفيفة إلى الداخل، في ابتعاد واضح عن الخصلات الطويلة والمتموجة التي اعتمدتها خلال جولتها الترويجية لفيلم «Wuthering Heights».

ولم تكن البندانه مجرد إكسسوار مكمل للإطلالة، بل شكلت نقطة اللون الأكثر بروزاً، وأعادت تسليط الضوء على عودة أوشحة الرأس كإحدى الإضافات اللافتة في تنسيقات الأزياء اليومية.