التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، وزير الداخلية بجمهورية تركيا مصطفى تشفتشي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة.

وعقد وزير الداخلية ووزير الداخلية التركي عقب اللقاء جلسة مباحثات رسمية، أكد خلالها الأمير عبدالعزيز بن سعود أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، تؤكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين، في ظل العلاقات المميزة التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا.

وأشار إلى أن العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين البلدين أصبحت نموذجاً للتعاون والتنسيق في مختلف المجالات، مؤكداً أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، الموقعة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا وجمهورية باكستان الإسلامية، تعكس عمق العلاقات بين المملكة وتركيا وتقارب المصالح والتوجهات الإستراتيجية، في ظل البيئة الجيوسياسية الراهنة، وتمثل خطوة مهمة تجسد حكمة قيادتي البلدين في مواجهة الأزمات.

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومضاعفة الجهود لمواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك تهريب المخدرات وترويجها، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز التعاون الأمني بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتطوير أطر الشراكة، وتنسيق الجهود حيال القضايا الأمنية، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء وجلسة المباحثات، الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مستشار وزير الداخلية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبوالنصر، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ونائب المشرف العام على مكتب وزير الداخلية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ونائب المشرف العام على برامج الشراكات الدولية اللواء فراس بن صالح الصالح.

كما حضر من الجانب التركي، نائب وزير الداخلية الدكتور محمد جانغير، ومدير عام قوات الدرك علي جرداقجي، ومدير عام الشرطة الوطنية علي فيدان، والقائد العام لخفر السواحل أحمد كنديل، وعدد من كبار المسؤولين.