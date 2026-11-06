لم يدر في خلد شاب كويتي أن نشر صور امرأة سينهي حياته في مشهد مليء بالدماء. وفي واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها الساحة الكويتية تحولت الصداقة إلى عداوة مميتة، حين استحالت منصات التواصل الاجتماعي إلى شرارة أشعلت ناراً لم تُطفئها سوى نصل السكين وقرار قضائي حاسم بالإعدام.

وبدأت تفاصيل الكارثة حين استغل المجني عليه ثقة صديقه وقام بالتقاط صور لزوجته دون إذن، لتبدأ الفضيحة بالانفجار عقب نشر تلك الصور على موقع «فيس بوك»، مرفقة بتعليقات مسيئة أثارت جحيم الغضب في قلب الزوج. ركض الزوج مراراً وتكراراً طالباً من صديقه حذف الصور، لكن الرد كان قاطعاً بالرفض، بل وتطور الأمر بوقاحة إلى نشر صور أخرى زادت الطين بلة، ومزقت استقرار الأسرة وأشعلت الخلافات الزوجية حتى وصلت إلى طريق مسدود.

هناك، تحت ضغط الانهيار النفسي وعار الفضيحة، اتخذ الزوج قراره المرعب. لم تعد الكلمات تفيد، فعقد العزم على التخلص من صديقه، واستل سكيناً حاداً ليترصده عند بوابة مقر عمله. وما إن رأى وجهه حتى انقضّ عليه غير آبه بشيء، مسدداً طعنات قاتلة ومتتالية استهدفت رأسه وجسده، ليلفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة غارقاً في دمائه.

وأمام منصة القضاء، وبتشكيل ترأسه المستشار ناصر البدر وعضوية القاضيين عبدالعزيز المعضادي وعبدالهادي الهاجري، لم ينكر المتهم فعلته، بل اعترف تفصيلياً برحلة انتقامه الدامية. وبعد دراسة مستفيضة لملف القضية وتقارير الصفة التشريحية، أصدرت محكمة الجنايات كلمتها الفصل التي لا رجعة فيها: وحكمت بالإعدام شنقاً للمتهم، لتطوي المحكمة ملف جريمة نكراء بدأت بضغطة زر على «فيسبوك» وانتهت بحبل المشنقة.