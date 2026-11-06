في قضية إنسانية وقانونية لفتت الأنظار إلى حقوق الآباء في رؤية أبنائهم، أصدرت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية في دولة الإمارات حكماً يقضي بإلزام جدة الأطفال بأن تدفع لوالد أحفادها مبلغ 5 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والأدبية التي تكبدها.

جاء هذا الحكم بعد رحلة معاناة استمرت لأكثر من ثمانية أشهر، حرم فيها الأب من رؤية أطفاله تعسفياً إثر قيام الجدة بالامتناع عن تسليمهم له، وهو ما دفع الأب للجوء إلى المحكمة ومقاضاتها مطالباً بتعويض مالي قدره 50 ألف درهم.

وأخذ النزاع القانوني طابعاً حاسماً بعد ثبوت إدانة الجدة جزائياً في التهمة المنسوبة إليها بالامتناع عن تسليم المحضونين. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي البات قد فصل بشكل قاطع في وقوع الخطأ ونسبته إلى المتهمة، وهو الأساس المشترك الذي بُنيت عليه الدعوى المدنية.

وبناءً على ذلك، أكدت المحكمة توافر أركان المسؤولية المدنية من خطأ ثابت بحكم قضائي، وضرر نفسي وأدبي أصاب الأب نتيجة حرمانه من طفليه، وعلاقة سببية واضحة بينهما، مما يوجب التعويض، لتختتم المحكمة بإلزام الجدة بدفع التعويض المالي المقدر ب 5000 درهم مع الرسوم والمصاريف.