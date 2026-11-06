دانت مصر بأشد العبارات محاولة استهداف المدينة المنورة بصاروخ باليستي، معربة عن استنكارها البالغ لمثل تلك الاعتداءات.

وقالت الخارجية المصرية في بيان رسمي، اليوم (الجمعة) إن الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد وأحكام القانون الدولي، وتقوض من أمن واستقرار المنطقة، ومن جهود التهدئة ومساعي إرساء السلام.

وجددت مصر التأكيد على تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها بجانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، باعتبار أمن المملكة مترابط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري وأحد قوائم الاستقرار في المنطقة ككل.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) اللواء الركن تركي المالكي، صرّح بأن الدفاع الجوي اعترض ودمّر صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة المدينة المنورة.