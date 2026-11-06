حذّر الدفاع المدني من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظتي جدة ورابغ، غداً (السبت)، وفق التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة، حفاظاً على سلامتهم.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الجمعة)، استمرار فرص هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من 10 مناطق في المملكة، مع احتمالية تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأوضح المركز أن الحالة الجوية تشمل أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، إضافة إلى أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وفي البحر الأحمر، توقّع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 15 و40 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وتصل إلى أكثر من 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

أما على الجزء الأوسط، فتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول بعد الظهيرة إلى جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 10 و32 كيلومتراً في الساعة، وتصل إلى أكثر من 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وعلى الجزء الجنوبي، تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 15 و40 كيلومتراً في الساعة، وتصل إلى أكثر من 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومتر ونصف، ويصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، وتصل إلى مائجة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وفي الخليج العربي، توقّع المركز أن تكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 15 و40 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وتصل إلى أكثر من 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

أما على الجزء الجنوبي، فتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و32 كيلومتراً في الساعة.

وأوضح أن ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومتر ونصف، ويصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، فيما تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، وتصل إلى مائجة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.