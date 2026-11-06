بين العربية والإنجليزية، صقل الزميل أنس أحمد اليوسف تجربة صحفية جمعت عمق الممارسة واتساع المعرفة، وأهّلته لتولّي مسؤوليات تحريرية وقيادية في مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر. وفي تجربته تتجلى كفاءة صحفي سعودي متمرس، تعدّدت أدواته ولغات عمله، وظلت الدقة وجودة المحتوى وحُسن التقدير المهني أصولًا ثابتة في عطائه.

وشكّلت تجربته الممتدة في «سعودي جازيت» محطةً بارزة في مسيرته المهنية، تدرّج خلالها في مسؤوليات العمل الصحفي والتحريري، وصولًا إلى تولّي إدارة التحرير، جامعًا بين صناعة المحتوى وقيادة فرق العمل ومخاطبة قرّاء تتنوع ثقافاتهم واهتماماتهم. وفي امتداد لهذه التجربة، قاد التحوّل الرقمي للصحيفة، وأشرف بشكل مباشر على تطوير وتحديث منصاتها الرقمية وإعادة إطلاق موقعها الإلكتروني وتطبيقها الإخباري مطلع عام 2026، في خطوة تُوّجت بحصول «سعودي جازيت» على جائزة عالمية من الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأخبار (WAN-IFRA) لأفضل إعادة إطلاق لموقع إخباري في الشرق الأوسط. وبذلك رسّخ الزميل أنس مكانته بين الكفاءات التي تحمل مسؤولية الكلمة، وتسهم بخبرتها في تطوير العمل الإعلامي وتعزيز الحضور المهني للمؤسسة.

وامتدت تجربته إلى تغطية أحداث عالمية مهمة، ومواكبة أعمال العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية والمحلية، والقمم السياسية والاقتصادية، وزيارات رؤساء الدول والحكومات إلى المملكة، من بينها قمتا مجموعة العشرين في بوينس آيرس والرياض. كما أجرى حوارات صحفية مع مسؤولين وشخصيات عامة، في محطات تطلبت معرفة تتجاوز وقائع الحدث إلى خلفياته، وقدرة على قراءة التصريحات والقرارات، واستخلاص ما يستحق أن يتصدّر الخبر، وتقديمه إلى القارئ بلغة واضحة ودقيقة.

وأغنت هذه التغطيات خبرته في التعامل مع القضايا المحلية والدولية، ووسّعت اشتغاله الصحفي خارج الحدود المحلية، مستفيدًا من تمكّنه من العربية والإنجليزية في متابعة المصادر وفهم الخطاب ومخاطبة جمهور أوسع. فالعمل بلغتين يضع الصحفي أمام مسؤولية مضاعفة، تتصل بأمانة المعنى، ودقة المصطلح، ومعرفة السياق الثقافي الذي تُقرأ فيه المادة الصحفية.

ولم تقتصر إسهاماته على العمل الصحفي والتحريري، بل امتدت إلى المشاركة في مشاريع التطوير المؤسسي ومبادراته؛ إذ كان عضوًا في اللجنة التنفيذية لتطوير هوية «عكاظ» عام 2019، وتولى رئاسة لجنة الجوائز في الصحيفة، إلى جانب دوره الفاعل في عدد من المشاريع والمبادرات والخدمات المقدّمة لعملاء المؤسسة. وهي مسؤوليات عكست تنوع خبراته وقدرته على الجمع بين العمل الإعلامي ومتطلبات التطوير المؤسسي. وتُوّجت مسيرته بحصوله على جائزة «Media Leader of the Year 2025» ضمن مهرجان أثر للإبداع، تقديرًا لتميّزه وقيادته في المجال الإعلامي.

وفي تجربة أنس تتكامل مهارات المحرر وخبرة التغطية الدولية ومسؤوليات القيادة التحريرية والتطوير المؤسسي. لكل جانب منها أثره في تكوينه المهني، وفي قدرته على الجمع بين تفاصيل العمل اليومي والنظرة الأوسع إلى أولويات الصحيفة واحتياجات قرّائها. ومن هذا التراكم اكتسب حضوره في «عكاظ»، بوصفه صحفيًا سعوديًا أسهم بعلمه وعمله في عطائها، وحمل خبرته إلى مواقع تتطلب الكفاءة والثقة وحُسن التقدير.

وتكرّم «عكاظ» اليوم الزميل أنس اليوسف تقديرًا لعطائه وتجربته المهنية، واحتفاءً بأحد النماذج المضيئة التي قدّمتها إلى الساحة الإعلامية. وهو تكريم يحمل اعتزاز المؤسسة بأحد أبنائها، ممن جمعوا بين الكفاءة والطموح، وأسهموا بعملهم في ترسيخ حضور الصحفي السعودي وقدرته على التميّز ومخاطبة العالم بلغات متعدّدة.