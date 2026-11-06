البلاغات الأمنية إحدى الركائز المهمة في منظومة الأمن والسلامة في السعودية، لما تؤديه من دور فاعل في تعزيز الوقاية من المخاطر، وتسريع الاستجابة للحالات الأمنية، وترسيخ مفهوم الشراكة بين الجهات الأمنية و المجتمع، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والمحافظة على استقرار المجتمع.

وتأتي المبادرات التوعوية الهادفة إلى تعزيز ثقافة الإبلاغ الأمني امتداداً للجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية المبادرة بالإبلاغ عن الممارسات والسلوكيات المشبوهة أو المخالفات التي قد تؤثر في أمن المجتمع وسلامته، وتحفيز الأفراد على أداء دورهم في رصد المخاطر والإسهام في الحد منها، من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.



خط الدفاع الأول

لا تقتصر أهمية البلاغات الأمنية على التعامل مع الحوادث بعد وقوعها، بل تمتد إلى دعم الجهود الوقائية من خلال إتاحة الفرصة للجهات المختصة للتعامل المبكر مع المؤشرات التي قد تنذر بوقوع خطر، الأمر الذي يسهم في الحد من تداعيات الحوادث، ورفع كفاءة الاستجابة، وتعزيز الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع.

ودعت وزارة الداخلية، المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن الحالات الأمنية والإنسانية والطارئة، تحت شعار «بلاغك قد يمنع خطراً»، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

وأوضحت أن استقبال البلاغات يتم عبر الرقم الموحد للطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، فيما يُخصَّص الرقم (999) لبقية مناطق المملكة، إضافةً إلى إمكانية الإبلاغ عبر تطبيق «كلنا أمن».

وشدّدت الوزارة على أهمية المبادرة بالإبلاغ فور رصد أي حالة مشبوهة أو طارئة.



حالات تتطلب السرعة

تتنوع آلية البلاغات الأمنية ما بين الرقمية والخدمية ويوفر تطبيق «كلنا أمن» قناةً رقميةً للإبلاغ عن أنواع من الحوادث والمخالفات الأمنية والجنائية التي يشملها التطبيق، وفق الخدمات المتاحة والتعليمات المعتمدة. ويتيح ذلك للمستخدمين تقديم البلاغات عبر الوسائل الرقمية، بما يدعم توظيف التقنية في تعزيز المشاركة المجتمعية وتيسير الوصول إلى الخدمات الأمنية.ويظل اختيار القناة المناسبة مرتبطاً بطبيعة البلاغ ومدى خطورته؛ ففي الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً فورياً، ينبغي التواصل مع رقم الطوارئ المختص في المنطقة، وعدم الاكتفاء بتقديم بلاغ عبر تطبيق قد لا يحقق سرعة الاستجابة المطلوبة.



الاختيار مسؤولية المبلغ

المستشار الأمني اللواء متقاعد عبدالله جداوي، يرى أن اختيار قناة البلاغ جزء من مسؤولية المبلّغ، فالحالات الطارئة التي تهدّد الأرواح أو الممتلكات تتطلب اتصالاً مباشراً وفورياً بالجهة المختصة، بينما يمكن التعامل مع الحالات الأخرى عبر القنوات الرقمية المعتمدة وفق طبيعتها.

وأكد أن وضوح البلاغ وتحديد موقعه ووقت وقوعه يساعدان على رفع كفاءة الاستجابة واختصار الوقت اللازم للوصول إلى الحالة، من رصد المخاطر إلى سرعة الاستجابة.



الوصول في الوقت المناسب

أكد المستشار الأمني اللواء متقاعد سالم المطرفي، أن البلاغ الأمني يمثل حلقةً أساسيةً في منظومة الوقاية، لأن سرعة وصول المعلومة ودقتها تساعدان الجهات المختصة على تقييم الموقف والتعامل معه قبل أن يتطور إلى خطر أكبر

وأضاف، أن المواطن والمقيم شريكان في حفظ الأمن، غير أن هذه الشراكة ينبغي أن تقوم على الوعي والمسؤولية، بعيداً عن الشائعات أو التقديرات غير المبنية على مؤشرات واضحة.ويشكّل وعي المواطن والمقيم بطبيعة البلاغات التي تستدعي الإبلاغ عنها عاملاً مهماً في دعم المنظومة الأمنية، خصوصاً عند ملاحظة سلوكيات غير معتادة، أو رصد ممارسات تثير الاشتباه بصورة معقولة، أو مشاهدة ما قد يشكّل خطراً على السلامة العامة. فالمعلومة التي تصل في الوقت المناسب قد تساعد الجهات المختصة على تقييم الموقف واتخاذ الإجراء الملائم.



بلاغ مسؤول.. ومعلومة دقيقة

يعتمد نجاح منظومة البلاغات الأمنية على تكامل الوعي المجتمعي مع كفاءة التعامل المؤسسي، إذ تبدأ المسؤولية من إدراك الفرد أهمية الإبلاغ، وتمتد إلى تقديم المعلومات بصورة واضحة، ثم إتاحة المجال للجهات المختصة للتحقق واتخاذ الإجراء المناسب.ومن أبرز الممارسات التي تعزّز فاعلية البلاغ تحديد الموقع بدقة، وشرح طبيعة الحالة، وإيضاح وقت وقوعها أو رصدها، وتقديم ما يتوافر من معلومات موثوقة، مع تجنّب تعريض النفس أو الآخرين للخطر من أجل جمع أدلة إضافية. كما ينبغي عدم استخدام البلاغات للإساءة إلى الآخرين أو تقديم معلومات كاذبة أو كيدية.



الثقة بالقنوات الرسمية

اللواء متقاعد حسين الحارثي، شدّد على أن الثقة بالقنوات الرسمية والالتزام باستخدامها يعزّزان فاعلية البلاغات، ويضمنان وصول المعلومات إلى الجهات القادرة على التعامل معها وكل فرد يستطيع أن يؤدي دوراً إيجابياً في حماية مجتمعه، من خلال التصرف الواعي، والإبلاغ في الوقت المناسب، والابتعاد عن الشائعات والمواجهات الفردية».

فالبلاغ الأمني ليس مجرد إجراء، بل مشاركة إيجابية في حماية الأرواح والممتلكات، وإسهام في سرعة الاستجابة، وترجمةً عمليةً للشراكة المجتمعية في صون أمن الوطن واستقراره.



التمييز بين الاشتباه والأحكام الشخصية

أضاف اللواء متقاعد سالم المطرفي، أن الثقافة المجتمعية تتطلب التمييز بين الاشتباه المبني على مؤشرات واقعية وبين الأحكام الشخصية أو الشائعات، مع الحرص على نقل المعلومات بدقة وموضوعية، وعدم نشر الصور أو المقاطع أو البيانات غير المؤكدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وترك مهمة التحقق والتقييم للجهات المختصة.

وأشار اللواء المطرفي، إلى أن «التعامل مع المؤشرات الأمنية يتطلب سرعةً في الإبلاغ، وهدوءاً في التصرف، والابتعاد عن موقع الخطر متى كان ذلك ممكناً ودور الفرد لا يتمثل في التحقيق أو المواجهة، وإنما في نقل المعلومة التي شاهدها كما هي، وترك مهمة التحقق واتخاذ الإجراء للجهات المختصة. و أختتم المطرفي بالقول: إن الإبلاغ المبكر عن المخاطر يسهم في مساعدة الجهات المختصة على تكوين صورة أوضح عن الحالة، وتحديد موقعها وطبيعتها، واتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات المتبعة. وتزداد فاعلية البلاغ كلما كانت المعلومات المقدمة دقيقةً، ومحددةً، وخاليةً من المبالغة أو الافتراضات غير المدعومة اذ تبرز أهمية البلاغات الأمنية في التعامل مع مجموعة من الحالات، من بينها الاشتباه في أنشطة قد تشكل تهديداً للأمن، ورصد مخالفات تستدعي تدخل الجهات المختصة، والإبلاغ عن الحوادث التي تهدّد سلامة الأفراد أو الممتلكات، إلى جانب الحالات التي تحددها الجهات الأمنية ضمن قنواتها الرسمية.

ومع تطور التقنيات الحديثة واتساع نطاق استخدام الطائرات المسيّرة، تبرز أهمية الإبلاغ عن أي نشاط غير معتاد قد يشكل خطراً على السلامة العامة أو المنشآت الحيوية، على أن يتم ذلك عبر القنوات الرسمية، مع تجنّب الاقتراب من موقع الخطر أو محاولة التعامل معه بصورة فردية.