في زمنٍ أصبحت فيه الصورة أكثر حضوراً من الحقيقة، لم يعد التقدّم في العمر مجرد مرحلة طبيعية من مراحل الحياة، بل تحوّل لدى كثيرين إلى تحدٍ يومي، وربما معركة لا تنتهي مع الزمن. وجوه لا نريد أن نرى عليها أثراً للسنوات، وتجاعيد نحاول محوها قبل أن تكتمل حكايتها، وملامح نسعى إلى الاحتفاظ بها كما كانت في صورة قديمة، وكأن الجمال لا يحق له أن يتغيّر.

لقد تجاوزت الرغبة في الحفاظ على الشباب حدود العناية بالمظهر، وأصبحت جزءاً من ثقافة واسعة تغذيها وسائل التواصل الاجتماعي، وصور المشاهير، والفلاتر الرقمية التي تقدم وجوهاً مثالية لا وجود لها في الواقع. ومع الانتشار المتزايد للإجراءات التجميلية، من حقن البوتوكس والفلر إلى أجهزة شد البشرة وتقنيات تحفيز الكولاجين، أصبح السؤال ليس كيف نحافظ على نضارة البشرة فحسب، بل إلى أي مدى يمكننا مقاومة الزمن؟

بين العناية والمبالغة

لا شك أن التقدّم في طب الجلدية التجميلي منحنا خيارات متعددة للتعامل مع علامات التقدم في العمر. فالبوتوكس يساعد على تخفيف التجاعيد التعبيرية، والفلر قد يعوض بعض فقدان الحجم في الوجه، فيما تعمل تقنيات الليزر والترددات الراديوية والموجات فوق الصوتية على تحسين جودة الجلد وتحفيز إنتاج الكولاجين بدرجات متفاوتة.

لكن المشكلة لا تكمن في هذه الإجراءات بحد ذاتها، بل في تحوّلها أحياناً من خيارات علاجية وتجميلية مدروسة إلى سباق متواصل لإزالة كل علامة تشير إلى مرور الزمن.

فليست كل تجعيدة عيباً، وليس كل تغير في ملامح الوجه يحتاج إلى تصحيح. كما أن تكرار الحقن والإجراءات دون حاجة واضحة أو تقييم طبي قد يؤدي إلى نتائج غير طبيعية، وفقدان التناسق بين ملامح الوجه، وأحياناً إلى مضاعفات طبية لا يمكن تجاهلها.

هل أصبحنا نطارد وجهاً لا يشبهنا؟

من أكثر الظواهر التي تستحق التأمل انتشار ما يمكن تسميته بـ«وجه الفلتر»؛ ذلك المظهر الموحد الذي تتشابه فيه الوجوه، وتختفي معه الفروق الطبيعية التي تمنح كل إنسان خصوصيته.

أصبح بعض الأشخاص يدخلون عيادات التجميل حاملين صوراً معدلة ويطلبون الوصول إلى ملامح لا تعكس بالضرورة تشريح وجوههم أو طبيعة بشراتهم. وهنا تظهر مسؤولية الطبيب في توضيح الممكن طبياً، والتمييز بين الرغبة في تحسين المظهر والرغبة في تغيير الهوية الشكلية للوجه.

فالطبيب لا ينبغي أن يكون منفذاً لكل رغبة تجميلية، بل شريكاً في اتخاذ قرار طبي متوازن، يعرف متى يتدخل ومتى ينصح بالانتظار، ومتى يكون الامتناع عن الإجراء هو الخيار الأكثر حكمة.

ماذا يقول العلم عن شيخوخة الجلد؟

شيخوخة الجلد عملية بيولوجية معقدة، تتداخل فيها عوامل وراثية وهرمونية وبيئية. ومع مرور السنوات يقل إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وتفقد البشرة تدريجياً جزءاً من مرونتها وسمكها، كما يتأثر توزيع الدهون في الوجه وتظهر التجاعيد والترهلات والتصبغات.

وتتسارع هذه التغيرات بفعل التعرّض التراكمي للأشعة فوق البنفسجية، والتدخين، وقلة النوم، وبعض العوامل المرتبطة بنمط الحياة.

ولهذا فإن الوقاية تظل أساساً مهماً في الحفاظ على صحة الجلد، من خلال الاستخدام المنتظم لواقي الشمس، والترطيب، والعناية المناسبة بالبشرة، وتجنب التدخين، واتباع نمط حياة صحي.

أما الإجراءات التجميلية فهي ليست وسيلة لإيقاف الساعة البيولوجية أو استعادة الشباب إلى الأبد.

الجمال لا يحتاج إلى مطاردة الزمن

ربما حان الوقت لإعادة تعريف مفهوم الجمال فالهدف من طب الجلدية التجميلي ليس أن نجعل الجميع يبدون في العمر نفسه، أو أن نمنح كل وجه الملامح ذاتها، بل أن نحافظ على صحة الجلد، ونحسّن مظهره، ونساعد الإنسان على أن يبدو في أفضل حالاته دون أن يفقد ملامحه الطبيعية.

ليس خطأً أن نرغب في أن نبدو أكثر نضارة، ولا عيباً أن نستعين بالطب لتحسين مظهرنا، لكن الخطورة تبدأ عندما تتحول العناية إلى قلق دائم، والتجميل إلى حاجة لا تنتهي، والمرآة إلى مساحة للمقارنة بدلاً من التصالح مع الذات.

فالجمال الحقيقي ليس في أن نتحدى الزمن، بل في أن نعبره بصحة وثقة وملامح لا تفقدنا أنفسنا.

ترند الأسبوع

أجهزة التجميل الجديدة.. هل كل ما يلمع ذهب؟

في كل فترة يظهر جهاز تجميلي جديد يَعِد بشد البشرة، وتحفيز الكولاجين، وإعادة الشباب دون جراحة أو فترة نقاهة. وسرعان ما تنتشر صوره ومقاطع نتائجه على وسائل التواصل الاجتماعي، لتتحول التقنية الجديدة إلى حديث العيادات والمهتمين بالتجميل.

لكن خلف كل هذا الحماس هناك سؤال علمي مهم: هل أثبتت هذه التقنية فعاليتها وأمانها فعلاً؟

ليس كل جهاز جديد اختراقاً علمياً، وليس كل نتيجة مبهرة في صورة قبل وبعد دليلاً على فعالية مستدامة. فبعض الأجهزة تعتمد على تقنيات معروفة مع تطوير في طريقة توصيل الطاقة أو تصميم التطبيقات، بينما لا تزال أدلة بعض التقنيات الحديثة محدودة أو تحتاج إلى مزيد من الدراسات.

وقبل الانجراف وراء أي ترند تجميلي، ينبغي التحقق من الدراسات السريرية المنشورة، والاعتمادات التنظيمية، وملاءمة الجهاز للحالة، وخبرة الطبيب في استخدامه، ومخاطره المحتملة.

كما أن وجود اعتماد تنظيمي للجهاز لا يعني بالضرورة أن جميع ادعاءاته التسويقية مثبتة علمياً.

في عالم التجميل ليس الأحدث دائماً هو الأفضل، وليس الأكثر انتشاراً هو

الأكثر فعالية. امنح العلم وقتاً ليثبت نفسه قبل أن تمنح بشرتك فرصة التجربة.

سؤال وجواب

هل يمكن أن يبدو وجهك أكبر بسبب الإفراط في التجميل؟

نعم، قد يحدث ذلك! فالإفراط في حقن الفلر، أو تكرار الإجراءات التجميلية دون حاجة فعلية، قد يؤدي إلى تغير تناسق ملامح الوجه، وفقدان بعض تفاصيله الطبيعية، وأحياناً إلى مظهر أكثر امتلاءً أو انتفاخاً بدلاً من النضارة والشباب.

ومع أن الفلر من الإجراءات الطبية الفعالة عند استخدامه بالشكل الصحيح فإن الكمية المناسبة، واختيار المناطق بدقة، واحترام التغيرات الطبيعية التي تحدث مع العمر، عوامل أساسية للحصول على نتيجة متوازنة.

القاعدة الأساسية: الهدف من التجميل ليس أن يلاحظ الآخرون ما فعلناه، بل أن نبرز جمالك دون آن نغيّر هويتك ونمنح ملامحك نضارة دون أن نسلبها بصمتها.