تدخل سرعة التئام الجروح ضمن المؤشرات التي تعكس قدرة الجسم على إصلاح أنسجته، إذ قد يكشف تأخر شفاء الإصابات الجلدية البسيطة عن عوامل صحية تؤثر في الدورة الدموية أو الاستجابة المناعية، خصوصاً لدى المصابين بالأمراض المزمنة.

وتشير أبحاث متخصصة إلى أن التئام الجروح يمر بمراحل متداخلة تبدأ بإيقاف النزيف، ثم الاستجابة الالتهابية وتكوين أنسجة جديدة، وصولاً إلى إعادة بناء الجلد، فيما قد يؤدي اضطراب إحدى هذه المراحل إلى إطالة مدة التعافي.

ويبرز مرض السكري ضمن العوامل المؤثرة في التئام الجروح، نتيجة ما قد يصاحبه من ضعف الإحساس بالأطراف واضطراب تدفق الدم وزيادة احتمالات العدوى، خصوصاً في القدمين.

كما تتداخل التغذية والحالة المناعية والتدخين وبعض الأدوية مع قدرة الأنسجة على التعافي، ما يجعل تحديد أسباب التأخر ضرورياً.

ويؤكد متخصصون أهمية تنظيف الجروح والعناية بها بصورة مناسبة، ومراقبة علامات الالتهاب، مثل الاحمرار المتزايد والتورم والإفرازات. ويستدعي الجرح الذي يتأخر شفاؤه أو تتفاقم أعراضه تقييماً طبياً، تجنّباً للمضاعفات التي قد تنشأ عن إهمال الإصابات الجلدية.