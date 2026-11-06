أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف منطقة المدينة المنورة بصاروخ باليستي، وإطلاقها طائرة مسيّرة باتجاه المنطقة الشرقية، عادةً هذا الاعتداء انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية ولقواعد القانون الدولي، وتهديداً لأرواح المدنيين الآمنين وزوار المسجد النبوي الشريف، وتعدياً سافراً على حرمة المقدسات الإسلامية، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم، ومشيدةً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ويقظتها في اعتراض هذا الاعتداء وإحباطه.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ولحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدةً أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ومنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجددت دعوة مملكة البحرين مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة، ومنع استهداف المقدسات الدينية والأعيان المدنية، ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، وضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216 (2015)، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين.