كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن خوضها تجربة عاطفية جديدة، مؤكدة أنها تجاوزت آثار علاقاتها السابقة، وأصبحت أكثر اقتناعاً باختيارها الحالي، بعدما وجدت في شريكها الصفات التي تبحث عنها، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية».

وتحدثت إليسا عن تجاربها العاطفية الماضية، وما شهدته من خيبات وانكسارات، مشيرة إلى أن تلك المرحلة أصبحت من الماضي، وأنها لم تعد تسمح لأحد بالتسبب في ألمها، قائلة: «كسر القلب مرحلة مررت بها في حياتي، وفي المرحلة الحالية لا يوجد أحد يكسر لي قلبي اخترت الشخص الصح».

تفاصيل علاقتها الجديدة

وعن مواصفات حبيبها الحالي، أشارت إليسا إلى أنه يكبرها بنحو عامين أو ثلاثة أعوام، ويحمل جنسية غير لبنانية، لافتة إلى أن الصدق كان من أبرز الأمور التي جذبتها إليه، معبرة عن إعجابها بشخصيته، دون الإفصاح عن اسمه أو الكشف عن تفاصيل أخرى بشأن العلاقة.

«أليسار».. إليسا تعود إلى اسمها الحقيقي

وعلى الصعيد الفني، أطلقت إليسا ألبومها الرابع عشر بعنوان «أليسار» (ELISSAR)، في تجربة اختارت من خلالها العودة إلى اسمها الحقيقي «أليسار زكريا خوري»، المرتبط بتاريخ الملكة الفينيقية أليسار، التي تجسد رموز القوة والاستقلال.

وأوضحت أن الاسم يحمل بالنسبة إليها دلالة شخصية تتجاوز مجرد التسمية، إذ يعكس هويتها ومحطات رحلتها الإنسانية والفنية، ووصفت الألبوم بأنه جزء من حكايتها، قائلة لجمهورها: «أليسار ليس مجرد اسمي الحقيقي، بل هو الاسم الذي يحمل بقلبه قصتي، وهويتي وكل نسخة كنتها وسأكونها».

14 أغنية بثلاث لهجات عربية

ويضم الألبوم 14 أغنية، تتنوع بين 9 أعمال باللهجة المصرية، و4 باللهجة اللبنانية، إضافة إلى أغنية خليجية بعنوان «شتا الرياض»، من كلمات عبدالله الملحم وألحان رامي الشافعي، وتمثل أول أغنية أصلية تقدمها إليسا باللهجة الخليجية.

وتعاونت إليسا خلال الألبوم مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين، من بينهم مروان خوري، الذي قدم معها ثلاث أغنيات لبنانية هي «اعطيني غمرة» و«مطارات» و«بدي ياك»، إلى جانب تامر عاشور في أغنيتي «هبطل أحب» و«وشي نور»، وعزيز الشافعي في «كشف الحساب» و«الأوضة الضلمة».

الألبوم كاملاً دون فيديو كليبات

واختارت إليسا أسلوباً مغايراً في إطلاق ألبومها الجديد، إذ أتاحت الأغنيات الأربع عشرة للجمهور في وقت واحد، بدلاً من إصدارها تباعاً، كما قررت عدم تصوير أي فيديو كليب للأعمال، لتترك مساحة أكبر أمام المستمعين لاكتشاف الموسيقى والكلمات والتفاعل مع التجربة بعيداً عن الصورة المرئية.