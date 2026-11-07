أعلنت روسيا تشكيل وفدها المشارك في المفاوضات الثلاثية المرتقبة مع الولايات المتحدة وأوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، بمشاركة مسؤولين بارزين في الكرملين ووزارتي الخارجية والدفاع والاستخبارات العسكرية، في خطوة تأتي وسط الجهود الرامية إلى بحث تسوية للحرب الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، لوكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية، (السبت)، إن الوفد سيضم فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب نائبي وزير الخارجية سيرجي ريابكوف وميخائيل جالوزين.

كما يشارك في المفاوضات إيغور كوستيوكوف، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية، ويوري جيغارلوفسكي، أحد كبار المسؤولين في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، إضافة إلى عدد آخر من كبار المسؤولين الدبلوماسيين والعسكريين، بحسب بيسكوف.

مسؤولون عسكريون واستخباراتيون ضمن الوفد الروسي

وتكتسب تشكيلة الوفد أهمية خاصة مع مشاركة رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية ومسؤولين بارزين في هيئة الأركان العامة، إلى جانب ممثلي الدبلوماسية الروسية، بما يعكس تعدد الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات، التي تشمل الجوانب السياسية والعسكرية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وكان أعضاء الوفد الروسي قد شاركوا في اجتماع لمجلس الأمن الروسي بالعاصمة موسكو، (الجمعة) 6 نوفمبر، بحضور مسؤولين من بينهم ميدينسكي وجالوزين وكوستيوكوف، وفقاً لصور نشرتها وكالة «سبوتنيك» الروسية.

ومن المقرر أن تستضيف أبوظبي المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا يومي 10 و11 نوفمبر، وسط ترقب لما قد تسفر عنه من تطورات بشأن مسار التسوية السياسية وإنهاء الحرب.