أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (السبت)، قنصل لبنان في مدينة ديترويت بولاية ميشيجان إبراهيم شرارة، شخصاً غير مرغوب به، على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، تداولتها وسائل إعلام أمريكية، أشاد فيها بالهجوم على قوات المارينز في لبنان عام 1983.



وأفاد موقع «واشنطن فري بيكون» بأن شرارة أشاد في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بتفجير مقر مشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983، الذي أسفر عن سقوط 241 عسكرياً أمريكياً.



يذكر أنه في 23 أكتوبر 1983، اقتحم شخص بشاحنة مفخخة مقر مشاة البحرية الأمريكية في بيروت، خلال انتشار قوة متعددة الجنسيات في لبنان. وأسفر التفجير عن سقوط 241 عسكرياً أمريكياً، بينهم 220 من مشاة البحرية و18 من البحرية و3 من الجيش. وبعد دقائق، استهدف تفجير ثانٍ مقر القوات الفرنسية، وأودى بحياة 58 مظلياً فرنسياً. كما أودى الهجومان بحياة 6 مدنيين لبنانيين.



ونسبت وزارة الخارجية الأمريكية تفجير المقر الأمريكي إلى «حزب الله» في بيان أصدرته في الذكرى الأربعين للهجوم عام 2023. وبموجب المادة 23 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، يجوز للدولة المضيفة إبلاغ الدولة الموفِدة بأن أحد مسؤوليها القنصليين أصبح شخصاً غير مرغوب فيه. وعلى الدولة الموفِدة عندئذ استدعاؤه أو إنهاء مهامه في البعثة القنصلية. وإذا لم تتخذ الإجراء خلال مهلة معقولة، يجوز للدولة المضيفة سحب الإذن بممارسة مهامه القنصلية.