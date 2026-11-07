أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عيّن ستيفن ميلر كبيراً لموظفي البيت الأبيض خلفاً لسوزي وايلز، ليصبح الثالث والثلاثين الذي يتولى المنصب.

وقال البيت الأبيض في بيان بشأن التعيين: «إن ميلر يمتلك خبرة واسعة ومعرفة مؤسسية والتزاماً بدوره، ونسب إليه مساهمة بارزة فيما وصفه بإنجازات الإدارة، ومنها خفض جرائم العنف إلى مستويات تاريخية متدنية، وتعزيز أمن الحدود إلى مستويات غير مسبوقة، وتفكيك عمليات احتيال واسعة النطاق».

ورحّب نائب الرئيس جيه دي فانس بتعيين ميلر، معرباً عن امتنانه لوايلز على خدمتها للرئيس والبلاد، ومهنئاً خلفها بالترقية.

بدوره، أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بخدمة وايلز وتفانيها، متمنياً لها النجاح في مرحلتها القادمة. وأكد تطلعه إلى مواصلة العمل مع ميلر، الذي وصفه بأنه أحد أقدم مستشاري الرئيس وأكثرهم موضعاً للثقة، مؤكداً دعم وزارته له.