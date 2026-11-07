بدأت السلطات النقدية في باراغواي صرف دفعات مالية مسبقة لمودعي بنك «أوينو»، بعد تجميد ودائع نحو 3 ملايين شخص، يمثلون نصف سكان البلاد، إثر استحواذ المصرف المركزي على البنك، في أزمة مصرفية أثارت احتجاجات شعبية وتحركات برلمانية لعزل الرئيس سانتياغو بينيا.



وأكد المسؤول في صندوق ضمان الودائع التابع للمصرف المركزي خوسيه ماسييل، أن عملية صرف الدفعات المضمونة للمودعين بدأت بعد ظهر الخميس، عقب حرمان ملايين العملاء، بينهم متقاعدون، من الوصول إلى مدخراتهم.



وكان المصرف المركزي قد استحوذ على بنك «أوينو» الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى تجميد ودائع نحو نصف سكان البلاد، وأثار موجة احتجاجات غاضبة في أنحاء باراغواي، وسط مطالبات بإعادة الأموال ومعالجة تداعيات الأزمة.



وامتدت تداعيات الأزمة إلى البرلمان، إذ صوّت النواب بالإجماع، بمن فيهم أعضاء من حزب «كولورادو» الحاكم، الخميس، على بدء إجراءات عزل الرئيس سانتياغو بينيا، متهمين إياه بسوء التصرف وتضارب المصالح، على خلفية علاقاته السابقة بالبنك.