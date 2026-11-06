أطلقت NHC عروضاً حصرية لعملائها بمختلف مناطق المملكة، تستمر حتى 31 ديسمبر 2026، وذلك ضمن جهودها في تقديم مزايا وعروض استثنائية، وإتاحة خيارات متنوعة ضمن وجهاتها العمرانية، بما يلبي تطلعات كافة العملاء ويعزز تجربتهم.

وتشمل العروض مراكز مبيعات NHC في منطقة الرياض، خزام شمال الرياض، والفرسان شمال شرق الرياض، والربى شرق الرياض، إلى جانب مراكز المبيعات في المنطقة الغربية، التي تضم سدايم شمال جدة، والغروب غرب المدينة المنورة، وجدة هايتس شمال شرق جدة، وبوابة مكة شرق مكة المكرمة، وتبوك فالي شمال غرب تبوك، إضافة إلى مراكز المبيعات في المنطقة الشرقية، وتشمل الواجهة غرب الدمام، ولازورد جنوب الخبر، والورود جنوب الهفوف.

وتتيح NHC من خلال هذه العروض لعملائها فرصة الاطلاع على المنتجات النموذجية المتنوعة والتعرّف على خيارات التملّك والمزايا الحصرية المتاحة، بما يسهم في تسهيل رحلة التملّك وتقديم تجربة متكاملة.

كما دعت NHC الراغبين في الاستفادة من العروض إلى تسجيل اهتمامهم عبر الرابط: https://www.nhc.sa/registration-form/NHC2026/، وزيارة أقرب مركز مبيعات للاطلاع على العروض والمزايا الحصرية، مشيرةً إلى أن المراكز تستقبل العملاء طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، و(الجمعة) من الساعة الرابعة مساءً حتى التاسعة مساءً.

وتواصل NHC، أكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط، تطوير وجهات عمرانية متكاملة تسهم في تنمية المعروض العقاري، وتعزز جودة الحياة من خلال توفير منظومة متكاملة من الوحدات السكنية والمرافق والخدمات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.