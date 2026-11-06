لم تكن جولة قيادة عادية على الطريق العام، بل تحولت إلى مشهد أمني مثير كشف تورط فتاة كويتية في شبكة خطيرة لتجارة وتعاطي المواد المخدرة، لتواجه حكماً قضائياً صارماً يعكس صرامة القوانين الكويتية في مواجهة هذه الجرائم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد دوريات الأمن العام في الكويت مركبة تسير على الطريق العام بصورة غريبة وغير منتظمة تنذر بخطر داهم. وفور استيقاف المركبة والتحقق من هوية سائقها، اتضح أن قائدتها فتاة كانت في حالة غير طبيعية تظهر عليها مؤشرات تعاطي المواد المؤثرة عقلياً. ولم تتوقف الصدمة عند هذا الحد، إذ أسفر تفتيش المركبة بدقة عن العثور على كميات من المواد المخدرة المتنوعة التي كانت معدة وجاهزة للترويج والبيع.

وعلى الفور، أُحيلت المتهمة رفقة المضبوطات إلى إدارة مكافحة المخدرات لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات القضية وامتداداتها. وبإحالة الملف إلى القضاء، أصدرت محكمة الجنايات (استناداً إلى قانون المخدرات الجديد) حكماً مشدداً يقضي بمعاقبة الفتاة بالحبس المؤبد، وتغريمها مبلغ 50 ألف دينار كويتي، إلى جانب سحب رخصة القيادة الخاصة بها لمدة عام كامل.