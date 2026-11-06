سجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً في مستهل تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم، وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات توجهات أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4103.55 دولارات للأوقية (الأونصة)، متجهاً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 5.9% حتى الآن.

في المقابل، استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم عند 4112.80 دولاراً.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% لتبلغ 52.01 دولاراً للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 1517.20 دولاراً، والبلاديوم عند 1031.01 دولاراً.