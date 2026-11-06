سجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً في مستهل تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم، وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات توجهات أسعار الفائدة الأمريكية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4103.55 دولارات للأوقية (الأونصة)، متجهاً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 5.9% حتى الآن.
في المقابل، استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم عند 4112.80 دولاراً.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% لتبلغ 52.01 دولاراً للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 1517.20 دولاراً، والبلاديوم عند 1031.01 دولاراً.
ارتفاع طفيف لأسعار الذهب وسط ترقب قرارات الفائدة الأمريكية
6 نوفمبر 2026 - 10:49 | آخر تحديث 6 نوفمبر 2026 - 10:49
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عكاظ (سنغافورة)
سجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً في مستهل تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم، وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات توجهات أسعار الفائدة الأمريكية.