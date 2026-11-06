توقع تقرير عالمي حديث، أن ترفع شركة شركة أرامكو السعودية إنتاجها من النفط الخام خلال عام 2027 إلى 9.8 مليون برميل يومياً، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 8.8 مليون برميل، متوقعاً وصول الإنتاج إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً بحلول منتصف العام القادم، في ظل تعافي الصادرات النفطية بوتيرة أسرع من التوقعات.

توقعات الإنتاج

وعدّل بنك (HSBC) توقعاته لإنتاج أرامكو خلال الربع الرابع من العام الحالي إلى 8.3 مليون برميل يومياً، مقابل 6.3 مليون برميل في تقديراته السابقة، مشيراً إلى ارتفاع صادرات المملكة من النفط الخام خلال أكتوبر الماضي إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً، مقتربة من مستويات ما قبل اندلاع الحرب مع إيران.

فائض المعروض

وفي سياق متصل، كشف بنك «جي بي مورغان» عودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض في المعروض، بلغ 1.4 مليون برميل يومياً خلال أكتوبر، مقارنة بنحو 1.1 مليون برميل يومياً في سبتمبر، مدفوعاً بتعافي الإمدادات وتراجع الطلب العالمي.

تعافي الصادرات

وأوضح البنك أن واردات النفط الخام العالمية ارتفعت إلى 44.9 مليون برميل يومياً خلال أكتوبر، بزيادة 1.3 مليون برميل يومياً على أساس سنوي، فيما تعافت صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى 20.7 مليون برميل يومياً، مقابل 9.8 مليون برميل في مارس الماضي، رغم بقائها دون مستويات ما قبل الحرب.

الطلب العالمي

وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط تراجع بنحو 3.3 مليون برميل يومياً منذ بداية الصراع، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود واضطرابات الإمدادات، بالتزامن مع زيادة إنتاج النفط في عدد من دول أمريكا اللاتينية.