لقي ستة أشخاص مقتلهم وأصيب 9 آخرون، بينهم ثلاثة من رجال الإطفاء وشرطيان، إثر حريق هائل اندلع في مبنى سكني مكوّن من طابقين بحي «صنست بارك» في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، أمس (الخميس).

وأفادت السلطات الأمريكية بأن الحريق اندلع نحو الساعة 1:40 فجراً بالتوقيت المحلي، قبل أن تمتد النيران سريعاً إلى جميع طوابق المبنى الخشبي، وتلحق أضراراً بأحد المنازل المجاورة، ما استدعى مشاركة أكثر من 200 من عناصر الإطفاء والطوارئ للسيطرة عليه.

وأوضحت إدارة الإطفاء في نيويورك أن أربعة أشخاص فارقوا الحياة في موقع الحادث، فيما توفي اثنان آخران بعد نقلهما إلى المستشفى متأثرين بإصاباتهما الخطيرة.

إنقاذ محاصرين وسط النيران

وتمكنت فرق الإطفاء من إنقاذ أربعة أشخاص من داخل المبنى، بينهم اثنان كانا محاصرين خلف قضبان النوافذ، في وقت كانت ألسنة اللهب تتصاعد من نوافذ المنزل وتنتشر في طوابقه.

واستغرقت عمليات السيطرة على الحريق نحو ثلاث ساعات، فيما تسببت النيران في أضرار جسيمة بالمبنى وتشريد عدد من السكان، الذين جرى توفير أماكن إقامة مؤقتة لهم.

بطارية ليثيوم في موقع الحادث

وكشفت السلطات عن العثور على بطارية من نوع «ليثيوم أيون» في موقع الحريق، دون التأكد من وجود علاقة بينها وبين اندلاع النيران.

وأكدت أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد أسباب الحريق وملابساته، مشيرة إلى أن المصابين التسعة يُتوقع نجاتهم.

ووصف عمدة نيويورك زهران ممداني الحادث بأنه مأساة مدمرة، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا، ومشيداً بجهود فرق الإطفاء والإنقاذ التي شاركت في التعامل مع الحريق.