ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين وسط تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4095.49 دولاراً للأوقية "الأونصة"، ولامس المعدن النفيس 4146.63 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ 20 أكتوبر الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 51.95 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 1.8% إلى 1523.33 دولاراً، وزاد البلاديوم 3.6% إلى 1040.75 دولاراً.