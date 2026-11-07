أرجعت بريطانية احتفلت بعيد ميلادها الـ105 تمتعها بالصحة والحيوية إلى عادة يومية بسيطة حافظت عليها طوال سنوات حياتها، إلى جانب حرصها على التفاؤل والنظرة الإيجابية للحياة.

وقالت دورا هورسفال، المقيمة في دار «فليورز مانور» للرعاية، إن الأهم ليس عدد السنوات التي يعيشها الإنسان، بل ما يفعله خلالها.

وأوضحت حفيدتها ماندي تشيزمان أن جدتها اعتادت أخذ قيلولة يومياً منذ سنوات طويلة، معتبرة أن هذه العادة قد تكون أحد أسباب تمتعها بصحة جيدة، ووصفتها بأنها شخصية مرحة تتميز بروح الدعابة.

وشهدت هورسفال أحداثاً تاريخية بارزة، بينها الحرب العالمية الثانية وتولي الملكة إليزابيث الثانية العرش، إلى جانب تعاقب 24 رئيساً للوزراء في بريطانيا.

وخلال الحرب العالمية الثانية، عملت موظفة في الحافلات، قبل التحاقها بمصنع سري لإنتاج طائرات «سبتفاير»، ثم انتقلت لاحقاً مع زوجها إلى جنوب إسبانيا، حيث عاشا 18 عاماً قبل عودتها إلى بريطانيا بعد وفاته.

واحتفلت المعمّرة بعيد ميلادها الـ105 بحضور عائلتها، وسط عزف موسيقي وكعكة عيد ميلاد، قبل أن تتلقى بطاقة تهنئة من الملك تشارلز والملكة كاميلا.