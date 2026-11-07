كشفت أبحاث علمية حديثة أن الحصول على استراحة هادئة لبضع دقائق بعد تعلم معلومات جديدة قد يساعد الدماغ على تثبيتها والاحتفاظ بها لفترة أطول، دون الحاجة إلى تكرار المذاكرة أو بذل مجهود ذهني إضافي.

وأوضحت الأبحاث أن تخصيص فترة راحة تتراوح بين 8 و12 دقيقة عقب تلقي المعلومات قد يعزز القدرة على تذكرها، فيما يُعرف علمياً بـ«تأثير الراحة أثناء اليقظة»، الذي يمنح الدماغ فرصة لمعالجة المعلومات وترسيخها بعيداً عن المشتتات.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، خلص تحليل أجراه باحثون من جامعة نوتردام إلى أن هذه الممارسة قد تفيد مختلف الفئات العمرية، مع تأثير أكبر لدى كبار السن والأشخاص المصابين بفقدان الذاكرة التقدمي، الذي يؤثر في القدرة على تكوين ذكريات جديدة.

وأوضح نيلسون كوان، الأستاذ الفخري للعلوم النفسية بجامعة ميزوري، أن المعلومات لا تتحول إلى ذكريات مستقرة فور تلقيها، بل تحتاج إلى فترة زمنية حتى تترسخ.

من جانبه، أشار أندرو بادسون، أستاذ طب الأعصاب بكلية الطب في جامعة بوسطن، إلى أن عملية تثبيت الذكريات لا تقتصر على النوم، بل يمكن أن تبدأ أيضاً خلال فترات الراحة الهادئة بعد التعلم.

نتائج 51 دراسة

واستند التحليل، المنشور في يناير الماضي بمجلة «Psychonomic Bulletin & Review»، إلى مراجعة 51 دراسة تناولت تأثير الراحة أثناء اليقظة لدى الشباب الأصحاء وكبار السن والمصابين بفقدان الذاكرة.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين حصلوا على استراحة هادئة لمدة تتراوح بين 8 و12 دقيقة بعد تلقي معلومات جديدة احتفظوا بقدر أكبر منها، مقارنةً بأشخاص انتقلوا مباشرة إلى أنشطة تتطلب مجهوداً ذهنياً.

وكانت الفوائد أكثر وضوحاً لدى كبار السن والأشخاص الذين يعانون ضعف الذاكرة، وشملت اختبارات التذكر أسماءً وقصصاً وصوراً ووجوهاً وطرق تنقل.

كما أظهرت إحدى الدراسات أن الحصول على ست دقائق فقط من الراحة الهادئة قد يساعد الأشخاص المصابين بفقدان الذاكرة على تحسين قدرتهم على التذكر.

كيف تساعد الراحة على تثبيت المعلومات؟

وأوضح الباحثون أن الدماغ يتلقى باستمرار كميات كبيرة من المعلومات، إلا أن تحويلها إلى ذكريات طويلة الأمد يتطلب تغييرات في الروابط بين الخلايا العصبية.

ورغم أهمية التكرار والمراجعة في تقوية هذه الروابط، فإن الراحة الهادئة قد تساعد على ترسيخ الذكريات تلقائياً، دون الحاجة إلى استرجاع المعلومات بصورة متعمدة.

وفي المقابل، قد يؤدي الانتقال مباشرة إلى تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو مشاهدة الأفلام أو ممارسة أنشطة تتطلب تركيزاً ذهنياً إلى التداخل مع عملية تثبيت المعلومات.

5 نصائح لتحسين الذاكرة

وقدم الخبراء خمس نصائح للاستفادة من فترات الراحة وتعزيز القدرة على التذكر:

1- التركيز أثناء التعلم: الاستماع الجيد خلال الاجتماعات والمحاضرات، مع تدوين النقاط الأساسية بدلاً من محاولة تسجيل كل كلمة.

2- الابتعاد عن الهاتف: تجنب تصفح مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام الأجهزة الإلكترونية خلال فترة الراحة، للحد من المشتتات الذهنية.

3- الاستراحة مباشرة بعد التعلم: تخصيص 8 إلى 12 دقيقة للهدوء فور الانتهاء من تلقي المعلومات، بدلاً من تأجيل الاستراحة لساعات.

4- اختبار الذاكرة لاحقاً: محاولة استرجاع المعلومات دون الرجوع إلى الملاحظات، إذ يساعد الاختبار الذاتي المتكرر على تقوية الذكريات.

5- تخصيص وقت للاسترخاء: منح الدماغ فترات من الهدوء بعيداً عن الأنشطة المتواصلة، بما يساعده على معالجة المعلومات وتثبيتها.