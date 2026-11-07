تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعد فوز صعب على مصر للتأمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء (الجمعة) على استاد القاهرة الدولي.

أهداف المباراة

فاجأ فريق مصر للتأمين الزمالك بهدف عن طريق داوودا كامارا في الدقيقة 42، لكن رد «الفارس الأبيض» جاء سريعاً عن طريق محمد شحاتة قبل نهاية الشوط الأول.

ووضع أحمد شريف الزمالك في المقدمة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 53، قبل أن يُشعل مصر للتأمين أجواء المباراة بهدف التعادل في الدقيقة 84 من توقيع اللاعب هشام فتحي.

وأنقذ الفلسطيني آدم كايد الزمالك من مفاجآت الكأس بهدف قاتل في الدقيقة 86، فيما حرمت العارضة فريق مصر للتأمين من تسجيل هدف قاتل قبل صافرة النهاية.

منافس الزمالك القادم

ويلتقي الزمالك مع الشرقية إنبي في دور الـ16 من بطولة كأس مصر 2026-2027.