يواجه مدرب منتخب مصر حسام حسن ضغوطاً متزايدة قد تطيح به من على رأس الجهاز الفني، رغم تصدر «الفراعنة» المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، برصيد 4 نقاط من مباراتين.

وحقق منتخب مصر إنجازات تاريخية في بطولة كأس العالم 2026، أبرزها تحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاته بالمونديال، على حساب نيوزيلندا بنتيجة 3-1، ثم تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى، قبل أن يتخطى أستراليا بركلات الترجيح 4-2 في دور الـ32.

كما كان المنتخب المصري قاب قوسين أو أدنى من الإطاحة بحامل اللقب، منتخب الأرجنتين، وبلوغ الدور ربع النهائي، لكنه خسر بنتيجة 3-2 في الدقائق الأخيرة، بعدما كان متقدماً بهدفين دون رد.

وعقب المونديال، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، تجديد عقد حسام حسن حتى عام 2030، مع زيادة كبيرة في راتبه. إلا أن الأزمات المتتالية التي شهدتها الفترة الأخيرة دفعت الاتحاد إلى التفكير في إقالته، بحسب تقارير صحفية، في وقت لم يؤكد فيه الاتحاد المصري هذه الأنباء أو ينفها حتى الآن. فما هي الأسباب التي تٌهدد استمرار «التوأم» حسام وإبراهيم حسن؟



توتر العلاقة مع محمد صلاح



تتمثل الأزمة الأولى في تدهور العلاقة بين «العميد» وقائد المنتخب محمد صلاح، عقب استبدال الأخير في توقيت مبكر من مواجهة أنغولا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، وهو ما دفع صلاح إلى مغادرة معسكر المنتخب قبل مواجهة جنوب السودان.

وسافر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، إلى تركيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، للقاء محمد صلاح ومناقشة سبل تذليل أي معوقات قد تواجه مسيرة المنتخب المصري، بما يسهم في استمرار نجاحاته.

وأكد أبو ريدة أهمية التواصل والتفاهم بين جميع عناصر المنظومة، والعمل بروح الفريق الواحد، وتهيئة أفضل الأجواء أمام المنتخب وجهازه الفني ولاعبيه، استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفقاً لبيان رسمي صادر عن الاتحاد المصري.

الإيقاف 3 مباريات

تلقى حسام حسن ضربة موجعة، بعدما قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إيقافه لمدة 3 مباريات، على خلفية التجاوزات التي شهدتها مواجهة مصر والأرجنتين، واعتراضه على حكم المباراة بصورة غير لائقة.

ولم تقتصر العقوبات على حسام حسن وحده، إذ قررت اللجنة أيضاً إيقاف مدير المنتخب إبراهيم حسن، لمدة 3 مباريات، واللاعب مصطفى زيكو لمدة 5 مباريات، على خلفية أحداث مواجهة مصر والأرجنتين.

منع إعلامي

أما الأزمة الثالثة التي قد تعجل برحيل «العميد»، فتتمثل في قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بمنع حسام حسن من الظهور إعلامياً خلال الفترة المقبلة، عقب تصاعد الخلافات بينه وبين زوجته السابقة دان آدم.

وزادت استقالة المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، محمد مراد، أمس (الخميس)، دون الكشف عن أسباب واضحة، من حالة الجدل بشأن مستقبل حسام حسن مع المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.