حقق الأهلي فوزاً صعباً على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الخميس)، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

هدف مبكر

افتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 17، بعد عرضية أرسلها أحمد سيد زيزو من الجبهة اليمنى، قابلها عمر الساعي بضربة رأسيةً سكنت الزاوية اليمنى لحارس مودرن سبورت.

شوبير يُنقذ الأهلي

وأنقذ الحارس مصطفى شوبير الأهلي من فقدان نقطتين بتصديه لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، ليقود فريقه لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل المحبط مع القناة في الجولة الماضية بنتيجة 3-3.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة ليستعيد وصافة ترتيب الدوري المصري من الزمالك، بينما تجمد رصيد مودرن سبورت عند 13 نقطة في المركز السادس.