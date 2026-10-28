أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أُجريت اليوم (الأربعاء) بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواجهات عربية قوية.

وضمت المجموعة الثانية ثلاثة فرق عربية، هي الزمالك المصري ومولودية الجزائر والأفريقي التونسي، إلى جانب يانغ أفريكانز التنزاني، فيما شهدت المجموعة الرابعة وجود ثلاثة فرق عربية أيضاً، هي بيراميدز المصري والهلال السوداني والمغرب الفاسي، إضافة إلى حوريا الغيني.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الترجي التونسي - بترو أتلتيكو الأنغولي - نواذيبو الموريتاني - ويليتي الأنغولي.

المجموعة الثانية: الزمالك المصري - يانغ أفريكانز التنزاني - مولودية الجزائر - الأفريقي التونسي.

المجموعة الثالثة: نهضة بركان المغربي - سيمبا التنزاني - أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي - كولومب سبورتيف الكاميروني.

المجموعة الرابعة: بيراميدز المصري - الهلال السوداني - حوريا الغيني - المغرب الفاسي.