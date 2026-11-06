أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم (الجمعة) تنفيذ 1211 عملية استهداف لمواقع مليشيا الحوثي الإرهابية وتجمعاتها وتعزيزاتها العسكرية خلال الساعات الماضية، ضمن عملية «فجر اليمن»، مؤكدة تحييد نحو 387 من قيادات المليشيا وعناصرها، وتدمير وإعطاب 96 آلية وعربة عسكرية ومنصة إطلاق صواريخ.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات نُفذت باستخدام الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان والراجمات، واستهدفت مواقع المليشيا وتحركاتها وتعزيزاتها ومصادر نيرانها في عدد من الجبهات.

وأوضح أن المعارك تتواصل في محافظة تعز، حيث تخوض قوات الجيش والمقاومة الشعبية مواجهات في جبهتي الشقب والأقروض، خصوصاً في مناطق صنمات والصراري، مشيراً إلى أن الوحدات العسكرية استهدفت مواقع وتحركات المليشيا وأجبرت مجاميع منها على التراجع، بإسناد من الطيران الحربي والمسيّر، فيما تستمر المواجهات في محاور أخرى.

وفي جبهة طور الباحة، أفاد النزيلي بأن قوات درع الوطن وألوية العمالقة تمكنت من السيطرة على عدد من المواقع، والتصدي لهجمات مليشيا الحوثي ومحاولات تسللها.

وفي مأرب، نفذت وحدات القوات المسلحة عمليات هجومية استهدفت مواقع المليشيا في قطاعي رغوان ومحزام ماس، بالتزامن مع مواصلة ضرب تعزيزاتها وتحصيناتها العسكرية.

وأكد المتحدث أن القوات المسلحة تواصل عملياتها القتالية بعزيمة ثابتة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، ومواصلة تنفيذ أهداف عملية «فجر اليمن».